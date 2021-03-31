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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 13:52

العراق.. إقالة قائد عمليات نينوى

العراق.. إقالة قائد عمليات نينوى
وذكر مصدر صحفي إن الجهات العليا قررت تكليف اللواء الركن محمود الفلاحي لمنصب قائد عمليات نينوى بدلا من المقال.

ووفقا للمصدر فإن سبب إقالة المحلاوي يعود إلى تقاعسه بالكثير من الملفات المهمة منها المكاتب الاقتصادية للأحزاب والفصائل المسلحة.

يشار إلى أن اللواء الركن محمود الفلاحي شغل سابقا منصب قائد عمليات الأنبار وقد اتهمته جهات سياسية شيعية بالتخابر مع وكالة الاستخبارات الأمريكية الـCAI وطالبت باعدامه.

وشكلت وزارة الدفاع العراقية في العام 2019 لجنة تحقيق، بعد أن تداولت محطات فضائية، مقطعا صوتيا نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، وهو يتحدث مع أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وأعلن وزير الدفاع السابق نجاح الشمري في شهر آب من العام 2019 أن التحقيق أثبت بطلان التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق، اللواء الركن محمود الفلاحي، بـ"التخابر".
مصدر : وكالات
رقم : 924466
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