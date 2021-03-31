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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 13:53

وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق

وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق
وتولى الجنزوري 88 عاما، رئاسة الحكومة المصرية مرتين، الأولى في العام 1996 واستمرت 3 سنوات، والثانية في ديسمبر العام 2011 واستمرت لغاية يونيو 2012.

كما شغل الجنزوري منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي لمدة 10 سنوات، من العام 1986 ولغاية العام 1996، وكان محافظا لبني سويف والوادي الجديد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الجنزوري هو صاحب فكرة "الخطة العشرينية" التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، والتي مهدت مرحلة الانطلاق في البلاد.

ولقب بـ"وزير الفقراء" و"الوزير المعارض" لما ظهر منه في وقت رئاسته للحكومة، وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.
مصدر : وكالات
رقم : 924467
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