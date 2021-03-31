نيجيريا تعرقل الافراج عن الشيخ زكزاكي

وأكد الشيخ آدم احمد سوهو، ممثل زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا في مدينة جوس، ان الحكومة النجيرية تعرقل الافراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته بتحريض من الكيان الصهيوني والنظام السعودي واميركا.



وفي حوار مع وكالة فارس الإيرانية، شرح الشيخ سوهو الحالة الصحية للشيخ زكزاكي وزوجته المعتقلين منذ عدة سنوات، موضحا ان الشيخ زكزاكي وزوجته يعانون من ظروف صعبة في السجن وحالتهما الصحية غير مستقرة لان الحكومة لا تسمح لهما بالذهاب الى المستشفى وفي بعض الاوقات يسمح لطبيب الشيخ بزيارتهما في السجن فقط .



واشار الى ان السلطات النيجيرية تتعامل بقسوة مع اتباع اهل البيت (ع)، مبينا ان ذلك يتم بتحريض وتمويل من نظام آل السعود، ومن خلال الجمعيات الوهابية الذين اسسوها في شتى المدن والقرى في نيجيريا.



وكشف الشيخ سوهو عن ان الكيان الصهيوني متورط في الضغط على اتباع اهل البيت (ع) في نيجيريا، وكذلك قضية محاكمة الشيخ زكزاكي وزوجته، مؤكدا ان الكيان الصهيوني ونظام آل سعود واميركا يعرقلون الافراج عن زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا.



ودعا الشيخ سوهو، المؤسسات ومنظمات حقوق الانسان واحرار العالم والمجتمع الدولي الى الضغط على الحكومة النيجيرية من اجل اطلاق سراح الشيخ زكزاكي وزوجته.