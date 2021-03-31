الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 15:22

نيجيريا تعرقل الافراج عن الشيخ زكزاكي

نيجيريا تعرقل الافراج عن الشيخ زكزاكي
وأكد الشيخ آدم احمد سوهو، ممثل زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا في مدينة جوس، ان الحكومة النجيرية تعرقل الافراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته بتحريض من الكيان الصهيوني والنظام السعودي واميركا.

وفي حوار مع وكالة فارس الإيرانية، شرح الشيخ سوهو الحالة الصحية للشيخ زكزاكي وزوجته المعتقلين منذ عدة سنوات، موضحا ان الشيخ زكزاكي وزوجته يعانون من ظروف صعبة في السجن وحالتهما الصحية غير مستقرة لان الحكومة لا تسمح لهما بالذهاب الى المستشفى وفي بعض الاوقات يسمح لطبيب الشيخ بزيارتهما في السجن فقط .

واشار الى ان السلطات النيجيرية تتعامل بقسوة مع اتباع اهل البيت (ع)، مبينا ان ذلك يتم بتحريض وتمويل من نظام آل السعود، ومن خلال الجمعيات الوهابية الذين اسسوها في شتى المدن والقرى في نيجيريا.

وكشف الشيخ سوهو عن ان الكيان الصهيوني متورط في الضغط على اتباع اهل البيت (ع) في نيجيريا، وكذلك قضية محاكمة الشيخ زكزاكي وزوجته، مؤكدا ان الكيان الصهيوني ونظام آل سعود واميركا يعرقلون الافراج عن زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا.

ودعا الشيخ سوهو، المؤسسات ومنظمات حقوق الانسان واحرار العالم والمجتمع الدولي الى الضغط على الحكومة النيجيرية من اجل اطلاق سراح الشيخ زكزاكي وزوجته.
رقم : 924479
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمريكا تُنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان!
أمريكا تُنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان!
ما حجم المؤامرة التي تنفذها امريكا في سوريا؟
ما حجم المؤامرة التي تنفذها امريكا في سوريا؟
31 آذار 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا
31 آذار 2021
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
30 آذار 2021
قائد حرس الثورة: لم يعد العدو يحلم بالحرب مع إيران
قائد حرس الثورة: لم يعد العدو يحلم بالحرب مع إيران
30 آذار 2021
قائد الثورة الإسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
قائد الثورة الإسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
30 آذار 2021
ظريف ينفي تشكيل فريق لحملته الانتخابية
ظريف ينفي تشكيل فريق لحملته الانتخابية
30 آذار 2021
باحث سوري: محور الشر وأنصاره في تقهقر في ظل صمود محور المقاومة
باحث سوري: محور الشر وأنصاره في تقهقر في ظل صمود محور المقاومة
المراسلة معصومة فروزان
30 آذار 2021
إيران ترفض مقترحاً أمريكيا للتفاوض
إيران ترفض مقترحاً أمريكيا للتفاوض
30 آذار 2021
الإتفاقية بين ايران والصين هي قوة إقتصادية لكسر العقوبات الأمريكية
زهراء احمد- اسلام تايمز
29 آذار 2021
مقرب منه: الحكومة النيجيرية تخاف من أفكار الشيخ زكزاكي وتقمع الشيعة بدعم سعودي
مقرب منه: الحكومة النيجيرية تخاف من أفكار الشيخ زكزاكي وتقمع الشيعة بدعم سعودي
المراسلة معصومة فروزان
29 آذار 2021
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
29 آذار 2021
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
29 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..