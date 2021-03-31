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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 15:26

المالكي: 'إسرائيل' لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن الانتخابات في القدس المحتلة

المالكي:
وأوضح المالكي لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، أن "هناك إشارات سلبية حيال التوجه الحقيقي لإسرائيل تجاه العملية الانتخابية ككل، حيث أنها لم توافق حتى الآن على طلب من دول الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير فيزا للفرق التي ستعمل بالرقابة والإشراف على الانتخابات الأمر الذي يشكل قلقا كبيرا".

واعتبر المالكي "عدم سماح تل أبيب لهذه الوفود بالوصول إلى فلسطين مؤشرا سلبيا كبيرا وعلى المجتمع الدولي أخذ هذا الأمر على محمل الجد، وعلى أعلى المستويات، والضغط على تل أبيب لتسهيل إجراء العملية الانتخابية برمتها دون أي تدخل أو عرقلة".

وفيما يتعلق بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين إن بعثة فلسطين في لاهاي تقوم بدور هام في التواصل مع مكتب المدعية العامة للمحكمة للبدء بالتحقيق على الأرض، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات هامة خلال الأيام القادمة.
مصدر : وكالات
رقم : 924480
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