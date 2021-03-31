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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 15:29

اللواء رسول يعلن اعتقال 6 ارهابيين في مناطق متفرقة بالعراق

اللواء رسول يعلن اعتقال 6 ارهابيين في مناطق متفرقة بالعراق
وقال رسول أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ سلسلة دقيقة من الواجبات النوعية التي تكللت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق مُختلفة من البلاد".

وأضاف أنه "تم القاء القبض على أحد عناصر داعـش في منطقة الحبانية - الأنبار، وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية القى ابطال الجهاز القبض على إرهابيين (أثنين) كانا ينشطان ضمن مفارز إرهابية خطرة أحدهم كان هاربًا من سجن أبو غريب في العام (٢٠١٣)".

وتابع، أن "هذه التشكيلات البطلة تمكنت ايضا من إلقاء القبض على (٣) من بقايا داعـش أثنان منهم في بساتين شمالي بغداد والآخر في غربها"، مبينا أن "عدد الذين أُلقي القبض عليهم إلى (٦) إرهابيين".
مصدر : وكالات
رقم : 924482
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