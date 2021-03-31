مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن: "309 مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى منذ ساعات الصباح من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل مغادرتهم من باب السلسلة".



ويتوقع أن يقتحم عدد آخر من المستوطنين المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.



وكانت جماعات استيطانية صهيونية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ الأحد ويستمر أسبوعًا.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.