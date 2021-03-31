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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 17:32

غزة تعلن إصابة أكثر من ألف شخص بكورونا خلال يوم

غزة تعلن إصابة أكثر من ألف شخص بكورونا خلال يوم
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: تم تسجيل 1061 إصابة جديدة بنسبة 29 % من العينات التي فحصت والبالغة 3651 عينة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في القطاع.

بذلك ارتفع عدد مصابي كوفيد 19 في القطاع إلى نحو 65500 بينما بلغ عدد الوفيات 610 حالات منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة" دون مزيد من التفاصيل.

وقال نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة مجدي ضهير، إن الوضع الوبائي بقطاع غزة خطير وهناك زيادة واضحة للحالات المصابة التي تدخل المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن ازدياد الاصابات سيدفع لاتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

وفرض منذ السبت الماضي إغلاقا يبدأ في التاسعة مساء وحتى الصباح للحد من تفشي الفيروس.

وتسلم قطاع غزة ما مجموعه 81600 جرعة مقدمة من الإمارات والسلطة الفلسطينية.

ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح إلى 20663 شخصا في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليونين و254 ألفا، حسب بيان وزارة الصحة.
مصدر : وكالات
رقم : 924501
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