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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 19:08

يوم الجمهورية الاسلامية بداية ارساء الدولة المرتكزة على اصوات الشعب

يوم الجمهورية الاسلامية بداية ارساء الدولة المرتكزة على اصوات الشعب
وجاء في بيان اصدره مجلس خبراء القيادة اليوم الاربعاء لمناسبة يوم الجمهورية الاسلامية الايرانية 1 نيسان /ابريل: لاشك ان احد اهم واكثر ايام البلاد مصيرية هو يوم 12 فروردين 1358 ه.ش (1 نيسان /ابريل 1979) يوم الجمهورية الاسلامية.

يوم الجمهورية الاسلامية هو يوم تكامل الثورة الاسلامية بقيادة امام الامة وثورة الشعب وانتصاره في 11 شباط/فبراير 1979 وتجسيد سيادة الشعب الدينية في العالم المعاصر ليثبت ان خطاب الاسلام المحمدي الاصيل بامكانه ضمان السعادة الدنيوية والاخروية للبشرية التائهة اليوم وان يكون بمثابة نور الامل في قلوب المحرومين والمستضعفين في العالم.  

واضاف: ان يوم الجمهورية الاسلامية هو البداية الحقيقية للثورة الاسلامية والخطوة الاولى في طريق ارساء الدولة المرتكزة على اصوات الشعب الحقيقية ويوم ايناع ثمار دماء الشهداء الذين بذلوا ارواحهم في مواجهة نظام الطاغوت البهلوي لارساء صرح دولة العدل الاسلامية في ايران بمشاركة جميع ابناء الشعب.

وحيا مجلس خبراء القيادة في البيان ذكرى مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) والشهداء الكرام لهذه النهضة الشعبية، وهنأ  الشعب الايراني الشامخ بالمناسبة السعيدة لهذا اليوم العظيم واعلن تجديد البيعة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي (مد ظله العالي)، مؤكدا على الحفاظ على الوحدة والتلاحم والمشاركة الفاعلة في مسار تحقيق اهداف وطموحات الثورة الاسلامية خاصة في هذا العام الذي ستجري فيه انتخابات مهمة ومصيرية.

يذكر ان يوم الجمهورية الاسلامية 1 نيسان /ابريل عام 1979 هو اليوم الذي صوّت فيه الشعب الايراني في استفتاء عام لصالح تاسيس الجمهورية الاسلامية بنسبة اكثر من 98 بالمائة.
رقم : 924515
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