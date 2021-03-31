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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 20:48

الشيخ نعيم قاسم: لن نيأس من ‏اجتراح الحلول لولادة الحكومة

الشيخ نعيم قاسم: لن نيأس من ‏اجتراح الحلول لولادة الحكومة
وأكد الشيخ قاسم أن “عمل التقريب بين المذاهب هو الرد ‏الساطع والمؤثر في مواجهة دعاة التفرقة والتكفير والإرهاب الثقافي والميداني”، معتبرا أنه “العمل الذي ‏يُسقط مشاريع أمريكا و”إسرائيل” القائمة على تفتيت بلداننا وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ‏فيها”.‏

وقال سماحته إن “تجربتنا في لبنان هي نموذج من العمل المقاوم الذي يتماهى مع الوحدة ‏الوطنية والإسلامية”، مشددًا على أن “حزب الله حريص دائمًا على الحوار والتعاون وتوجيه بوصلة المواجهة نحو ‏أعداء الوطن والأمة”.‏

وأضاف أننا “سنبقى في خندق تحرير فلسطين ورفض التبعية وحماية استقلال بلدنا”، مؤكدا أننا “‏نجهد اليوم لتشكيل حكومة يتعاون فيها المخلصون لهذا البلد من أجل إنقاذه من مشاكله ‏الاقتصادية والاجتماعية، وهي مطلبٌ ملحٌّ لنا ولجميع المواطنين، وعلينا أن لا نيأس من ‏اجتراح الحلول التي تقرب وجهات النظر لولادة الحكومة بأسرع وقت”.‏
رقم : 924522
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