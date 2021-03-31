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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 20:57

احتجاجات في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين السياسيين

احتجاجات في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين السياسيين
وفي هذا الإطار رفعت عائلة سجين الرأي المحكوم بالإعدام السيد أحمد العبار لافتات تطالب بالإفراج عنه.

وكتب على إحداها “كورونا والجوع ينهش أجساد السجناء“ وفي لافتة أخرى كتب “المرض خرج عن السيطرة في سجن جو“.

كما اعتصمت عائلة المحكوم بالإعدام حسين علي موسى للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وحمايته من خطر فايروس كورونا ورفعت لافتة كتب عليها ”المعتقلون في سجون البحرين مخيرون بين الجوع والوباء“.

وطالبت عائلة الأسيرين المعتقلين علي وحسن محمد حبيب بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى معبرة عن مدى خوفها من إصابتهم بالكرونا .

يذكر أن وباء كورونا تفشى بشكل سريع في سجن جو بسبب غياب الرعاية الصحية والتدابير الاحترازية، ما أثار موجة قلق كبيرة بين عائلات المعتقلين، خاصة مع التزام السلطات الخليفية الصمت حيال الوضع في سجن جو.
مصدر : وكالات
رقم : 924525
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