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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 21:03

تصريح جديد لترامب حول ترشحه للرئاسة في عام 2024

تصريح جديد لترامب حول ترشحه للرئاسة في عام 2024
وفي مقابلة مدتها 18 دقيقة مع زوجة ابنه لارا ترامب عبر برنامج The Right View، المنشور عبر موقع "يوتيوب"، كرر شكواه بأنه كان يجب أن يفوز في انتخابات 2020 وانتقد الرئيس جو بايدن.

وسألت لارا ترامب المتزوجة من إريك ترامب، عن احتمال ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة، فأجاب قائلا: "لديك مثل هذا الأمل. نحن نحب بلدنا. كلنا مدينون كثيرا لبلدنا، لكن علينا الآن مساعدته".

وأضاف: "كنت في الموقع وأدائي كان جيدا... ما فعلناه بإيران وما فعلناه بالصين. كنا جميعا على استعداد للقيام ببعض الأشياء الرائعة. ثم نرى ما يحدث الآن".
مصدر : وكالات
رقم : 924526
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