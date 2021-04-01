تقرير يتحدث عن محاولة إيرانيين اختراق باحثين طبيين أمريكيين وإسرائيليين

وقالت الصحيفة في تقرير لها الأربعاء، إن البحث الذي أجرته مجموعة الأمن السيبراني "البروفيسور بوينت" يظهر أن مجموعتين من المتسللين الإيرانيين المعروفين باسم "الفوسفور" و "ابنة القطة ملوس"، استهدفوا 25 من كبار الباحثين والمهنيين من الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات علم الوراثة وعلم الأعصاب والأورام في ديسمبر من العام الماضي.



وحاولت مجموعات القرصنة هذه الوصول إلى مستندات الباحثين الشخصية عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني مضللة تقود الباحثين إلى موقع مزيف يشبه موقع Microsoft على الويب.



ولم يحدد التقرير ما إذا كان المتسللون الإيرانيون ناجحين في عملياتهم، لكنه قال إن "الهجمات على الوصول إلى المعلومات الطبية ليست جديدة، وأن البروفيسور بوينت، وهي مجموعة للأمن السيبراني، سبق أن تعرضت للاختراق من قبل قراصنة مرتبطين بإيران ودول أخرى".



وأعلنت الصين استهداف الباحثين والمستشفيات وغيرها في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكما أفادت رويترز وثلاثة باحثين في مجال الأمن السيبراني في مايو من العام الماضي أن المحفوظات المتاحة للجمهور على الإنترنت أظهرت أن قراصنة مرتبطين بإيران حاولوا اقتحام حسابات موظفي شركة الأدوية الأمريكية جلعاد.



وشركة جلعاد الأمريكية هي شركة مصنعة لعقار يسمى ريمديسيفير ـ هو دواء مضاد للفيروسات ـ، وقال مسؤولو الصحة الأمريكيون إن العقار أظهر "دليلًا واضحًا" على فعاليته في تحسين مرضى كوفيد 19.



وأوضحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن مجموعة "الفوسفور" هي واحدة من أكثر المتسللين احترافًا المدعومين من الجمهورية الإسلامية، وقد نشطت في السنوات الأخيرة.



وذكرت شركة مايكروسوفت العام الماضي أن المجموعة اخترقت حوالي 100 ضيف رفيع المستوى في مؤتمر ميونيخ للأمن.



وفي عام 2019، أعلنت شركة مايكروسوفت الهجوم السيبراني على مئات من مستخدمي الشركة من قبل مجموعة "الفوسفور"، كما أعلنت الشركة ذاتها إنه في سبتمبر 2019، أن مجموعة "الفوسفور" نفذت هجمات ضد حملة رئاسية أمريكية عام 2016.



وقالت مايكروسوفت إن الشركة كشفت عن أنشطة إلكترونية "واسعة النطاق" قام بها المتسللون الذين استهدفوا، بالإضافة إلى الحملة الانتخابية، مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة الأمريكية وصحفيين سياسيين دوليين وإيرانيين بارزين يعيشون في الخارج.



وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن مجموعة "ملوس" كانت تحاول اختراق البريد الإلكتروني الشخصي "لعدد من المسؤولين" في وزارة الخزانة الأمريكية.