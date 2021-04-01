ظريف: لن أترشح للانتخابات والصين ستكون قوة عظمى بالعالم

وقال ظريف في حديثه عن السياسة الخارجية لبلاده في منصة التواصل الاجتماعي كلوب هاوس، "إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو ، وإنه يريد التركيز على الدراسات الأكاديمية".



وأضاف "ليس هناك تغيير في موقفي من هذه القضية (الانتخابات)، وأنا لا أشارك في الحملة الانتخابية لأي شخص، وليس لدي انتماء لاريجاني ولا أي اسم آخر في الانتخابات، وسياستنا الداخلية هي مختلطة بسبب الانتخابات وهناك من يربط بها خطوات خارجية ".



بايدن يتبع سياسات ترامب



كما قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتبع سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب ولن يقبل اقتراح الجانبين لاتخاذ إجراءات في نفس الوقت.



وأكد ظريف مجددًا على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعود في المقام الأول إلى التزاماتها وأنهم لن يقبلوا اقتراح كلا الجانبين لاتخاذ خطوات في نفس الوقت.



وأضاف "لا يمكن للأمريكيين محو تاريخ 4 سنوات، بايدن يتبع سياسات ترامب، ولا يوجد شيء لم يفعله ترامب ولكن بايدن لم يفعله. يواصل ممارسة نفس الضغوط على إيران. نحن لا نعارض اتخاذ خطوات مؤقتة، ولكن يجب على الولايات المتحدة الالتزام أولاً التزاماتها ".



الصين ستكون قوى عظمى بالعالم



وأشار ظريف إلى أنه تم توقيع خارطة طريق مع الصين وهذا لا يتطلب من الأطراف تقديم التزام، وقال "الصين ستكون قوة عظمى في العالم في المستقبل، يجب أن تكون لدينا علاقات جيدة، وهذا ليس عقبة".



وقال إن "تطوير العلاقات مع الدول الأخرى، إذ إن السماح لإيران بإنشاء قواعد عسكرية هو أمر مخالف للدستور، ومن يسمح لغيره بإنشاء قاعدة عسكرية يجب أن يعاقب بأقسى الطرق ".



وبين ظريف إن "الصين تعتقد أن الشروط كانت مناسبة لاتفاقية التعاون الشامل بعد الاتفاق النووي، لقد باعتنا روسيا اتفاقية التعاون بين الدولتين، منظومة أس 300 نظام دفاع جوي بعد الاتفاق النووي، وقال "لم يضغط علي أحد لتوقيع اتفاق مع الصين".



وصرح ظريف أن المشاكل التي واجهوها مع مجموعة العمل المالي (FATF) داخل منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD) هي أنه كان عليهم التعاون مع روسيا والصين، وقال: "أنا لا أؤمن بالسياسة تجاه الغرب ولا نحو الشرق: "لا فائدة من الانعطاف نحو الشرق بينما هو نفسه يواجه الغرب".



