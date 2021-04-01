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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 07:55

سلطنة عمان تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

سلطنة عمان تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة كورونا
جاء ذلك، في قرارات للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس "كورونا" في السلطنة.

ولم تحدد اللجنة موعد عودة الانشطة الرياضية من جديد.

وقررت اللجنة أيضاً تعليق الحضور المباشر للطلبة في المدارس الخاصة والدولية، واقتصار تلقي التعليم فيها على طريقة التعلم عن بعد، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر أسوة بالمدارس الحكومية، على أن يسري العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد 4 أبريل/نيسان 2021 حتى إشعار آخر.

كما قررت اللجنة تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين.
مصدر : وكالات
رقم : 924570
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