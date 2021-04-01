مجلس الخبراء يدعو في يوم الجمهورية الإسلامية إلى الوحدة والتآخي

واعتبرت امانة مجلس خبراء القيادة الثورة في بيان لها ان يوم تأسيس الجمهورية الاسلامية هو احد الايام المهمة والمصيرية في التاريخ الايراني.



واشار بيان الامانة ان هذا اليوم يعد اليوم الذي تتكامل فيه الثورة الاسلامية بقيادة امام الامة، واكد ان نهضة الشعب وانتصار ثورته وتجليات حكومة الشعب الدينية في الزمن المعاصر اثبتت ان نظرية الاسلام المحمدي الاصيل من الممكن ان تكون الضامن للسعادة الدنيوية والآخروية للبشر واصبحت اليوم منارا للامل في قلوب المحرومين والمستضعفين في العالم.



واعتبرت الامانة في بيانها ان يوم الجمهورية الاسلامية هو بمثابة ولادة لحياة الثورة الاسلامية وانها تمثل الخطوة الاولى على صعيد تثبيت الحكومة المبنية على الآراء الواقعية للشعب، وفي هذا اليوم اينعت دماء الشهداء الذين وهبوا ارواحهم خلال مواجهتهم مع حكومة الشاه الطاغوتية، حتى تتمكن ومن خلال مساهمة جميع افراد الامة باقامة حكومة العدل الاسلامية.



وفي جانب آخر من البيان اعربت امانة مجلس خبراء القيادة عن تهانيها لمؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل (ره) ولشهداء الثورة الاسلامية كما جددت البيعة لقائد الثورة الاسلامية ودعت الى المحافظة على الوحدة والتأخي، والمساهمة الفعالة في مجال تحقيق اهداف ومبادئ وقيم الاسلام الاصيل ولاسيما في السنة التي ستشهد انتخابات حساسة ومؤثرة.



وتحتفي الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة كل عام بیومها في الأول من نیسان/أبریل (12 فروردین)؛ وهو ذكرى تأسیس نظام الجمهوریة الإسلامیة عبر الاستفتاء العام الذي دعا إلیه مفجر الثورة الاسلامية الإمام الخمیني الراحل (رض).