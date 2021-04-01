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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 11:06

واشنطن: الضفة الغربية أرض محتلة

واشنطن: الضفة الغربية أرض محتلة
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: هذه حقيقة تاريخية أن "إسرائيل" احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967.

وعن امتناع الوزارة وصف الضفة الغربية صراحة بالأرض المحتلة من قبل "إسرائيل" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، أوضح برايس أن التقرير يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية.

وشدد على أن هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، على مدى عدة عقود.

وحتى تسلم ترمب السلطة في 2017 دأبت الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في تقرير الوزارة الصادر يوم الثلاثاء.
رقم : 924600
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