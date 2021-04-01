روحاني: مشكلة أمريكا لم تعرف الشعب الإيراني قبل وبعد الثورة الإسلامية

وأوضح روحاني في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية إن "الأمريكيين لم يعرفوا إيران وشعبها قبل الثورة الإسلامية وبعدها، وهذه الحكومة الجديدة (إدارة جو بايدن)، بعيدة كل البعد عن الواقع، ولم يدركوا صمود ومقاومة الإيرانيين".



واعتبر روحاني إن إدارة بايدن لم تعد تستثمر الفرصة الذهبية في العودة للاتفاق النووي الذي إنسحبت منه إدارة دونالد ترامب في مايو 2018.



وبين أن "التأخير في العودة للاتفاق النووي لن يكون في صالح مجموعة 5+1، وأن المرشد علي خامنئي عرض رفع العقوبات مقابل عودة إيران إلى تنفيذ تعهداتها، لكن جو بايدن لم تستثمر هذه الفرصة الذهبية".



وأكد الرئيس الإيراني إن بلاده هي التي تحملت لوحدها مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي من خلال البقاء فيه لمدة عام بعد إنسحاب ترامب منه، مطالباً الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق أن تتحمل مسؤولياتها في المرحلة الراهنة.



وتؤكد الحكومة الإيرانية إنها لن تدخل في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي وإن إعادة إحياء هذا الاتفاق يتطلب قراراً سياسياً من واشنطن برفع العقوبات والالتزام بكافة بنوده على أن تقوم طهران بالتراجع عن خفض التزاماتها النووية.