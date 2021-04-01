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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 12:19

عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية

عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
وقال الحكيم في حوار مع صحيفة "الأهرام" المصرية، "نجدد الدعوة الى فتح حوار أخوي واسلامي جاد وصريح بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الدول العربية الشقيقة كافة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بما يخدم أمنَ المنطقةِ ومصالحَها".

وأضاف الحكيم "إن الثروة الكبرى للعراق هو ان يكون الساحة التي يلتقي عندها الجميع ويتبادلون المصالح والمنافع، وعندها يكون العراق هو الرابح الأكبر، ويتحقق هذا الامر بجلوس الأطراف المعنية الى طاولة حوار بناء لطالما دعونا اليها".

وتأتي دعوة الحكيم مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض والتي بدأها أمس الأربعاء.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض مطلع يناير 2016 على خلفية قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر وما أعقب ذلك من احتجاجات في مدن إيرانية ضد ما قامت به السعودية.
 
مصدر : وكالات
رقم : 924611
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