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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 12:23

الطائي: ننتظر الأوامر لتنفيذ الخطوات اللاحقة لاتفاقية سنجار

الطائي: ننتظر الأوامر لتنفيذ الخطوات اللاحقة لاتفاقية سنجار
وقال الطائي أن "أي اشتباكات مسلحة لم تحصل في قضاء سنجار"، مبيناً أنه "لم يحصل أي حادث في القضاء منذ 10 أيام، والوضع الأمني فيه مستقر".

وأضاف قائد عمليات غرب نينوى أن "هناك تواجداً للجيش والشرطة المحلية والأمن الوطني في سنجار"، لافتاً الى أن "الاتفاقية الأمنية تمَّت المباشرة بتنفيذها في الـ12 من كانون الثاني عام 2020 ومازالت جارية على قدم وساق، وننتظر الأوامر من الدولة لتنفيذ الخطوات اللاحقة للاتفاقية".

وبشأن نينوى، أكد اللواء الطائي أن "محافظة نينوى تحتاج الى الكثير من الخدمات بسبب ما تعرضت له من تدمير وخراب ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية"، لافتاً الى أن "عملية إعادة النازحين ما زالت مستمرة وهناك تسهيلات بشأن ذلك".
رقم : 924613
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