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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 12:28

ظريف يشرح ما شملته وثيقة التعاون بين طهران وبكين

ظريف يشرح ما شملته وثيقة التعاون بين طهران وبكين
وأوضح ظريف أن الوثيقة لا تستوجب أي التزام لأي من الطرفين بل ترسم آفاق العلاقات.

ظريف وفي مدونته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قال إن أول مسودة للوثيقة قدمها لنظيره الصيني قبل 18 شهرا وأشار إلى أنه قام بإدارة المفاوضات خلال هذه الفترة إلى أن جرى توقيع النسخة النهائية السبت بترخيص من الحكومة.

ولفت ظريف إلى أن برنامج التعاون يرمي إلى الارتقاء العملي بالعلاقات إلى مستوى المشاركة الشاملة الاستراتيجية على أساس إعلان الرئيسين في العام 2016 كما يهدف إلى توفير الأرضية المناسبة للتنمية الشاملة للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية والأمنية بين البلدين.

وتابع الوزير ظريف أن البرنامج قائم على مبادئ الاحترام المتبادل ومتابعة المصالح المشتركة لافتا إلى أن أهم ما يتميز به هو الاشتراك في وجهات النظر بين البلدين بشأن الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الخارجية الايراني أن البرنامج السياسي الاستراتيجي لرسم آفاق وثيقة التعاون يتضمن بنودا تؤكد على ضرورة الارتقاء بالتعامل والتشاور والتعاون في المؤسسات الإقليمية والدولية وأيضا التعاون وتقوية البنى التحتية الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

من الناحية الاقتصادية أشار ظريف إلى أن الوثيقة تتضمن بنودا عدة منها التعاون في قطاعات النفط والصناعة والتعدين والطاقة وأيضا في مجالات البنية التحتية والمواصلاتية ومجالات أخرى وكذلك الإنتاج المشترك لتوفير حاجات الأسواق الداخلية في البلدين وبلدان أخرى إضافة إلى تسهيل التعاون المالي البنكي والجمركي.

وذكر وزير الخارجية الايراني بأن الوثيقة ليست عقدا ومعاهدة، وعدم نشرها أمر متداول ومتعارف عليه.. وقال إنها لا تتضمن نشر أي قوة عسكرية ولا توجد أي إمكانية لاستحواذ قاعدة وهي ليست معارضة لأي طرف آخر ولا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى.
رقم : 924614
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