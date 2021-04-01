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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 12:36

أنصارالله تصدر تقرير ‘‘هيروشيما اليمن‘‘

أنصارالله تصدر تقرير ‘‘هيروشيما اليمن‘‘
وأصدرت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله التقرير الحقوقي الأول الخاص بتوثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين في اليمن والذي حمل عنوان "هيروشيما اليمن".

وأكد رئيس الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصارالله القاضي "عبدالوهاب المحبشي"، في كلمة له خلال فعالية التدشين، أن التقرير هز البنية الذي حاول العدوان أن يتكئ عليها ويزيف الوعي العام المحلي والعالمي تجاه ما يقوم به في اليمن.

وشدد المحبشي التقرير عرَى وكشف كافة الذرائع الأمريكية تجاه ما ترتكبه من مجازر بحق اليمنين.

من جهته أوضح مسؤول مركز الرصد والتوثيق بالدائرة الحقوقية والقانونية لأنصار الله أحمد أبو حمراء أن التقرير شمل 4133 مجزرة وواقعة موثقة أجملها التقرير بقوائم تفصيلية لزمان ومكان الواقعة.

وأشار أبو حمراء إلى أن أكثر من 566 مجزرة وواقعة أوردها التقرير كنماذج بارزة ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين اليمنيين، موضحا أن التقرير رصد نماذج لعشرات الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون تحالف العدوان ومرتزقتهم.

ونوه إلى أن التقرير لا يشمل سوى جزء بسيط من تلك الجرائم المرتكبة في اليمن وهناك إصدارات أخرى تشمل ما تبقى من والوقائع الدموية.
مصدر : المسيرة
رقم : 924615
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