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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 13:35

مسؤول إيراني: الاتفاق الإيراني الصيني يرسم مسارًا عامًا للشراكة

مسؤول إيراني: الاتفاق الإيراني الصيني يرسم مسارًا عامًا للشراكة
وبين خرازي بحسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية، الخميس، إن وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين ليست سوى خطة عامة وخارطة طريق للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات في السنوات المقبلة، ولهذا السبب لم يتم إصدار نص الوثيقة.

وأضاف أن "الوثيقة ليست عقدا أو اتفاقا لاحتواء تفاصيل التعاون بين البلدين في السنوات ال 25 المقبلة".

ووصف خرازي الوثيقة بأنها إعلان نوايا وخارطة طريق توجه التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، قائلا إن الوثيقة، كما ورد في بيان حقائق أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية، تتضمن موضوعات تعاون طويل الأمد في المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية.

وردا على سؤال حول سبب عدم نشر نص الوثيقة، قال خرازى "إن دولًا أخرى وقعت أيضًا مثل هذه الوثائق مع الصين لكنها لن تنشرها أبدًا، لأن وثائق التعاون الاستراتيجي هذه مرتبطة بالأمن القومي".

وقع وزيرا خارجية إيران والصين الأسبوع الماضي اتفاقية مدتها 25 عاما لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين في بيان مشترك خلال زيارة قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طهران في عام 2016.
مصدر : وكالات
رقم : 924624
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