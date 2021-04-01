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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 13:50

الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين

الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
وقال العميد باكبور في تصريحات له من مدينة "تبريز" الواقعة في الجهة الشمالية من محافظة أذربيجان الشرقية، "القوات البرية للحرس الثوري الإيراني مستعدة دائمًا لحماية حدود بلدنا، والحرس الثوري يقف قوياً كدرع ضد المسيئين والمعتدين".

وأضاف إن "هذا الأمن الدائم هو رادع ضد العدوان الأجنبي، ونتمنى أن نكون قادرين على الاستمرار في طريق وعقيدة الشهداء، لأن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وسلطة بلادنا بإخلاص ولم نسمح لسقوط شبر واحد من وطننا الإسلامي في أيدي العدو".

وتابع القائد بالحرس الثوري الإيراني خلال تأبين الذكرى السنوية لاستشهاد عدد من القوات الإيرانية خلال تصديهم للإرهابيين، "إن عوائل الشهداء الغالية عيون الناس وعلينا دائما تقدير جهودهم وجهود أبنائهم".
رقم : 924627
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