إيران تعلن الاتفاق مع العراق على الإطاحة بقواعد الجماعات الإرهابية

وقال العميد كودرزي في إشارة إلى التفاعل والتنسيق الجيد بين حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق "ستكون إحدى الخطط الحدودية الإيرانية العراقية المشتركة هذا العام الإطاحة بقواعد الجماعات الإرهابية والأوغاد".



وأضاف "إن محافظة كرمنشاه (غرب إيران) على الرغم من كونها مرتبط بمنفذي مع العراق أحدهما يقع في الجانب العربي والثاني في الجانب الكردي (إقليم كردستان شمال العراق)، والتحركات العرضية للجماعات المنشقة وأعداء النظام يتم رصدها ولا يوجد قلق على حدود هذه المحافظة".



وتابع القائد العسكري الإيراني إن "مكافحة ظاهرة تهريب البضائع والسلاح والمخدرات من أهم أولويات الشرطة للعام الإيراني الجديد الذي بدأ في 21 مارس الماضي".