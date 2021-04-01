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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 14:17

إيران: وفاة 94 بفيروس كورونا

إيران: وفاة 94 بفيروس كورونا
وقالت لاري في إفادة صحافية، "تم تسجيل 11.750 إصابة جديدة، ووفاة 94 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفة "بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا 1.897.314 كما ارتفعت الوفيات إلى 62.759 حالة".

وأوضحت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.626.144 شخصًا، مضيفًا أن 3.989 من المصابين في حالة حرجة.

من جهة أخرى، قالت عضو مقر مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية طهران، مينو مُحرز، إن الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا بدأت في ايران، مشيرة إلى أن أوضاع طهران "حرجة ومتأزمة" للغاية وهذا بسبب سفر المواطنين الى خارج مدنهم في عطلة النوروز.

كما أعلنت قوات الشرطة الإيرانية عن إغلاق جميع الحدائق في البلاد يوم غد الجمعة وذلك بالتزامن مع يوم الطبيعة وهو آخر عطلة في عيد النوروز.

وقالت قوات الشرطة "ندعو المواطنين الى الالتزام بهذا البروتوكول نظرا لخطورة اوضاع كورونا في الأيام الأخيرة، وسيتم تغريم كل من ينتهك هذا القرار".
مصدر : وكالات
رقم : 924637
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