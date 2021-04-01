الصدر يعتزم تشكيل لجان لتفعيل الصلح بين العشائر العراقية

وقال السيد الصدر في تغريدة على موقع تويتر، ان "هناك الكثير من الصراعات التي يجب ان تنتهي فورا"، داعيا الحكومة الى "الحؤول دون وقوعها فهي محرمة عقلا ونقلا وقانونا".