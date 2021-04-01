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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 14:50
الصدر يعتزم تشكيل لجان لتفعيل الصلح بين العشائر العراقية
وقال السيد الصدر في تغريدة على موقع تويتر، ان "هناك الكثير من الصراعات التي يجب ان تنتهي فورا"، داعيا الحكومة الى "الحؤول دون وقوعها فهي محرمة عقلا ونقلا وقانونا".
مصدر :
وكالات
رقم :
924648
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