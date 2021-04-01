الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 17:20

احتجاجات أمام السفارة الإيطالية في تونس

احتجاجات أمام السفارة الإيطالية في تونس
وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، فقد نظمت مؤسسات مجتمع مدني، صباح اليوم الخميس 1 إبريل/ نيسان، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الايطالية بالعاصمة تونس.

وأكد المحتجون أن وقفتهم تأتي في إطار سلسلة التحركات التي انطلقت في سوسة للمطالبة بإرجاع النفايات الايطالية الموردة، عبر الميناء التجاري بسوسة إلى منشئها في إيطاليا.

وطالب المحتجون بعودة النفايات رافعين شعارات من قبيل: ''تونس حرة والبوبالة على برة'' و''تونس زين البلدان ماهيش مصب الطليان'' و''هز النفايات يا حكومة المافيات''.

جدير بالذكر أن قضية توريد النفايات الإيطالية تعود إلى شهر يونيو/ حزيران العام الماضي، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة)، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات، ليتبين لاحقا أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة "خطرة "ويمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة.

وفي ديسمبر/ كانون الاول الماضي، قدمت هيئة الرقابة المالية التونسية تقريرها للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بخصوص القضية محددة المسؤوليات حسب بحثها، وبناء عليه وجهت أصابع الاتهام أولا للشركة الموردة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات وهي نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية، كما أنها تعاطت مع موظفين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وليس مع الهياكل الرسمية حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

كما شددت هيئة الرقابة العامة للمالية على ضرورة إلزام الشركة الموردة والشركة الإيطالية بإعادة النفايات لدولة المنشأ بسبب عدم احترام الإجراءات وتحميلهما المصاريف واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين والأعوان المتدخلين في العملية، إضافة إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي في هذا المجال.
مصدر : وكالات
رقم : 924658
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
1 نيسان 2021
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
1 نيسان 2021
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
1 نيسان 2021
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
1 نيسان 2021
ظريف: لن أترشح للانتخابات والصين ستكون قوة عظمى بالعالم
ظريف: لن أترشح للانتخابات والصين ستكون قوة عظمى بالعالم
1 نيسان 2021
السيد نصرالله ينصح السعودية بشأن اليمن: لاتضيعوا وقتكم!
السيد نصرالله ينصح السعودية بشأن اليمن: لاتضيعوا وقتكم!
31 آذار 2021
يوم الجمهورية الاسلامية بداية ارساء الدولة المرتكزة على اصوات الشعب
يوم الجمهورية الاسلامية بداية ارساء الدولة المرتكزة على اصوات الشعب
31 آذار 2021
أمريكا تُنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان!
أمريكا تُنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان!
31 آذار 2021
ما حجم المؤامرة التي تنفذها امريكا في سوريا؟
ما حجم المؤامرة التي تنفذها امريكا في سوريا؟
31 آذار 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا
31 آذار 2021
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
30 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق