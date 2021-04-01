الأبعاد الاستراتيجية لمعركة تحرير مأرب اليمنية !

وبحسب متابعون للشأن اليمني يرون أن معركة مأرب تختصر المسار التنازلي الذي وصل اليه تحالف العدوان بعد 6 سنوات من الحرب على الشعب اليمني في الميدان، اخفق خلالها في تحقيق كل الأهداف العسكرية والسياسية التي حددها منذ انطلاق عدوانه الذي استخدام فيه كل انواع الأسلحة والتقنيات العسكرية والحصار المطبق على الشعب اليمني.



وبحسب المتابعون فإن المعركة التي يقودها تحال فالعدوان السعودي قد وصلت الى طريق مسدود، فمعركة مأرب من الناحية العسكرية تجسد هذا الاخفاق الاستراتيجي على مستوى تحقيق الأهداف المعلنة، ومن الناحية السياسية هي نهاية تواجد ما يسمى الشرعية في المحافظات الشمالية.



ويقول محللون سياسيون ان مأرب هي خزان نفطي ومركز للكهرباء والغاز، أي في المعنى الاقتصادي هي شريان حيوي للاقتصاد اليمني وللحكومة في صنعاء اذا تمكنت من تحرير هذه المحافظة المهمة.



ومن ناحية اخرى فإن تحالف السعودية في بداية العدوان وصل الى سد مأرب ورفع الأعلام السعودية والاماراتية والبحرينية كدليل ومؤشر الى مستوى التقدم الذي بلغوه في تلك الفترة، والآن عندما يتم استعادة مأرب بعد هذه السنوات من القتال العنيف فهذا يعني على المستوى الرسمي والشعبي والمعنوي تأكيد للهزيمة.



ويرى المحللون أن خوف الفريق الآخر من التداعيات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمعنوية لاستعادة الشرعية اليمنية الحقيقية لهذه المحافظة هو الذي رفع من درجة الاهتمام، وجعل الامم المتحدة وامريكا تدخل على الخط، لأن هذا سيتوج الجيش اليمني واللجان الشعبية في الميدان كقوة تمكنت بعد تطوير قدراتها العسكرية في مختلف المجالات، تمكنت من ان تلتف على كل الثقل العسكري الذي القت به اميركا وبريطانيا ودول اوروبية وغيرها وراء هذا التحالف.



كما ان محافظة مأرب هي مركز عمليات للتحالف، فهناك معسكرات وغرف عمليات ومركز تنصت ومنظومة باتريوت، والتحالف اتخذ من مأرب موقعا متقدما لإدارة العمليات على جميع الساحة اليمنية منذ بداية العدوان.



كذلك فإن مخطط تقسيم الاقاليم، كان المطلوب فيه ان تعزل انصار الله كجماعة سياسية وتحاصر في اقليم معزول عن البحر وعن الموارد الطبيعية وتتموضع في اقليم ضعيف من ناحية القدرات الاقتصادية والمالية، وتحرير مأرب سيشكل فشلا اضافيا في هذا المشروع.



ويؤكد المراقبون أن ما يتوجس منه المجتمع الدولي استعادة صنعاء لمحافظة مأرب بكل هذه الحسابات ما سيعزز اوراق القوة التفاوضية لدى حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء وسيزيد من قدرتها على فرض شروطها في اي تسوية مقبلة ويجعل يدها هي الأعلى لأنها تتكئ على واقع ميداني لا يمكن تجاهله.



من جهتهم يؤكد مسؤولون يمنيون ان معركة مأرب هي معركة محسومة، وأن القيادة السياسية والعسكرية والثورية اتخذت قرار تحرير مأرب وانهاء العدوان، خاصة وأن هذه المحافظة كانت تستخدم كمنطلق للعمليات في مختلف المناطق، كذلك فإن التنظيمات الارهابية التي اجتمعت من الكثير من المناطق تعتبر مأرب مأوى كبيرا لها ومنطلقا لباقي المناطق.



ويشير المراقبون الى ان هناك تقدم نوعي ملموس في كافة المجالات حدث خلال 6 سنوات من العدوان، سواء في موضوع الكادر البشري أو القوة والتسليح، والمنعطفات والمؤشرات التي تحصل حاليا هي أكبر دليل على أن هناك عمل في الميدان، عمل استراتيجي له ابعاد كبيرة وله معطيات ميدانية تدل بشكل كامل على ان المعركة ستكون محسومة قريبا.



ويشير هؤلاء الى أن مأرب تمثل آخر معقل للجماعات التكفيرية وآخر معقل لدول العدوان لا سيما في مناطق شمال اليمن، فهذه المنطقة بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها بحدود واسعة مع السعودية وايضا ارتباطها بمناطق حضرموت وامتدادها الكبير الذي لديه تماس مع كثير من المحافظات، هذه الابعاد كلها تدل على أهمية هذه المنطقة، وتدل ايضا على استشعار الجيش واللجان اهمية حسم هذه المعركة لانها ستكون المدخل الكبير والأساسي في تحرير اليمن وايقاف العدوان عليه.