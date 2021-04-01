الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 20:00

بكيرات: الأقصى مفتوح في رمضان رغم تغول الاحتلال وسياساته

بكيرات: الأقصى مفتوح في رمضان رغم تغول الاحتلال وسياساته
وقال بكيرات، في تصريحات صحفية: إن أي فلسطيني سيصل إلى بوابات المسجد له الحق بالدخول والصلاة فيه، مستنكرًا محاولات الاحتلال بالتظاهر بالتحكم في الأقصى، وتحويل أموره إلى ما يسمى بـ"مجلس الأمن القومي" أو غيره من مؤسساته الاحتلالية حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وبيَّن أن حكومة الاحتلال تغولت في المسجد الأقصى المبارك، وتحاول بكل قوتها فرض سيطرتها على إدارة شؤون المسجد.

وأضاف: "يأتي تغول الاحتلال ومحاصرة الأوقاف الاسلامية بسبب التواطؤ العربي والدعم الأمريكي اللامتناهي للحكومة اليمينة الإسرائيلية التي تدعم جماعات الهيكل وتسهل عملها".

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تحاول تحديد أعداد الوافدين للأقصى من خلال فرض طوق أمني على الضفة الغربية أو البلدة القديمة في القدس.

حماية واستعداد لرمضان

وشدد بكيرات على أن حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه من ممارسات الاحتلال هي مسؤولية تقع على عاتق منظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية والمسلمين في بقاع الأرض، وليست مسؤولية الأوقاف وحدها.

وأشار إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية لا تزال تدير شؤون المسجد الأقصى المبارك رغم العقبات التي يضعها الاحتلال من منع للمشاريع الإعمارية في الأقصى وغيرها من الممارسات والضغوطات.

وأكد أن الأوقاف لن تترك المجال للاحتلال لمحاولة استغلال "كورونا" للحد من إدارتها للأقصى خلال رمضان أو غيره، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه في شهر رمضان وغيره والامتثال لتعليمات العاملين والمتطوعين في المسجد.

وفيما يخص الاستعداد لشهر رمضان أوضح بكيرات أنه قد يطرأ تغير على توزيع وجبات الإفطار على المصلين في الأقصى؛ للمحافظة على التباعد والسلامة للوافدين للمسجد.

ونبّه إلى أن لجان النظام والكشافة ستعمل بتعاون مشترك مع الحراس للسيطرة على الاكتظاظ المتوقع في الساحات وعند الأبواب.
مصدر : وكالات
رقم : 924689
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
1 نيسان 2021
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
1 نيسان 2021
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
1 نيسان 2021
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
1 نيسان 2021
ظريف: لن أترشح للانتخابات والصين ستكون قوة عظمى بالعالم
ظريف: لن أترشح للانتخابات والصين ستكون قوة عظمى بالعالم
1 نيسان 2021
السيد نصرالله ينصح السعودية بشأن اليمن: لاتضيعوا وقتكم!
السيد نصرالله ينصح السعودية بشأن اليمن: لاتضيعوا وقتكم!
31 آذار 2021
يوم الجمهورية الاسلامية بداية ارساء الدولة المرتكزة على اصوات الشعب
يوم الجمهورية الاسلامية بداية ارساء الدولة المرتكزة على اصوات الشعب
31 آذار 2021
أمريكا تُنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان!
أمريكا تُنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان!
31 آذار 2021
ما حجم المؤامرة التي تنفذها امريكا في سوريا؟
ما حجم المؤامرة التي تنفذها امريكا في سوريا؟
31 آذار 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا
31 آذار 2021
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
30 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق