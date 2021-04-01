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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 20:01

غضب شعبي بحريني لتردي الأوضاع الانسانية في المعتقلات

غضب شعبي بحريني لتردي الأوضاع الانسانية في المعتقلات
لليوم الرابع على التوالي.. مسيرات شعبية لعوائل السجناء ومعتقلي الرأي في مختلف المناطق البحرينية تنديدا باستمرار اعتقال أبنائهم في ظل انتشار فايروس كورونا في السجون، وسط أنباء عن عشرات الإصابات بالفيروس وتدهور أوضاع مجموعة منهم في سجن جو بسبب هبوط مستوى السكر في الدم جراء سياسة التجويع التي تمارسها إدارة السجن.

المسيرات الغاضبة انطلقت في جزيرة سترة وشهركان وبلدة كرباباد للمطاللبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين مؤكدين استعدادهم للمشاركة في جمعة غضب الأسرى.

المتظاهرون في بلدات بني جمرة وكرزكان والمالكية ومقابة والبلاد القديم وأبوصيبع والشاخورة حملوا وزير الداخلية مسؤولية تعرض المعتقلين لخطر وباء كورونا وتهديد حياتهم، متوعدين بالاستمرار في الحراك حتى الإفراج عن أبنائهم.

وفي العاصمة البريطانية لندن نظم ناشطون اعتصاما أمام سفارة البحرين رافعين لافتة كبيرة ضمت صور قادة ورموز ثورة 14 من فبراير في البحرين وطالبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والسياسة والمصابين بالفيروس.

كما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة ضغوطه على نظام المنامة بهذا الصد.


وكانت قد فرقّت الشرطة في البحرين تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي.

وكانت التظاهرة قد خرجت لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بعد تفشي فيروس كورونا في السجن، وتزايد أعداد المصابين.

وخرجت عوائل المعتقلين السياسيين في تظاهرات عمّت مختلف المناطق طالبت، فيها بالكشف عن مصير أبنائها في السجون، وبالإفراج عنهم.

واعتصمت عائلات قرابة 120 معتقلاً في قرية بني جمرة، وطالبت بالإفراج عن أبنائها المهدّدين بالإصابة بفيروس كورونا، ولا سيّما بعد تأكيد إصابة 3 معتقلين من بني جمرة بالفيروس حتى الآن، فيما هناك 10 مخالطين ومنهم قيد الانتظار للفحص.

وخرجت التظاهرات أيضاً في قرية دمستان التي لديها 45 معتقلاً سياسياً.

وفي كرزكان، اعتصمت والدة المعتقل عبد العزيز عبد الرضا في القرية لتطالب بالإفراج عن ابنها المحكوم بالمؤبد (قضى قرابة 10 سنوات من محكوميته)، ويعاني عبد الرضا من آلام بالرأس ونوبات من التشنج وحياته في خطر بسجن جو مع احتمالية إصابته بفيروس كورونا.

وبدأ أهالي المعتقلين بالاعتصامات يوم الأحد الماضي، أمام مبنى أمانة التظلمات في العاصمة المنامة، معبّرين عن قلقهم لما يعانيه أبناؤهم في السجن وسط تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، لكن عدداً من منتسبي وزارة الداخلية من الشرطة والمخابرات أخذوا أسماء المعتصمين، ومنعوهم من التجمّع، بحجّة أن القانون يمنع التظاهر في العاصمة المنامة، بسبب إجراءات كورونا.

وفي بلدات الدّراز وكرانة والمالكية، نظّم الأهالي الوقفات على شارع البديّع الرئيسيّ تضامناً مع أبنائهم المعرّضين لخطر كورونا في السجون.
رقم : 924692
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