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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 20:08

مؤتمر دعم الانتفاضة يدعو لتعزیز الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته

مؤتمر دعم الانتفاضة يدعو لتعزیز الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته
وورد في بيان صادر عن الامانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية بمناسبة الذكرى الخامسة والاربعين ليوم الارض: إن الامانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في مجلس الشورى الاسلامي تحيي الذكرى الخامسة والاربعين ليوم الارض حيث يشارك الشعب الفلسطيني بمثل هذا اليوم كل عام بتظاهرات واسعة احتجاجا على استمرار الاحتلال الجائر وسياسات العنف والتمييز العنصري ومصادرة الاراضي وتدمير القرى وإبعاد الفلسطينيين عن اراضيهم وتقسيمها الى قطع صغيرة وفصلها عن بعضها البعض.

ونوه البيان الى ان الشعب الفلسطيني يحتفل، خلال العام الجاري، بهذا اليوم ويمتلك عزيمة أقوى من أي وقت مضى على التحرير والعودة الى وطنه الام وفي المقابل بات الصهاينة أشد ضعفاً وهم يسيرون نحو الانحدار والانهيار.

وعدّ جميع المخططات الصهيونية بأنها آلت الى الفشل رغم الدعم الاميركي الاقصى وخيانة بعض الانظمة العربية فيما باتت مقاومة فلسطين وشعبها تسير بخطوات حثيثة لانجاح مشروعها التحرري وفق عزيمة صلبة وراسخة.

ودعت الامانة العامة جميع البرلمانات المدافعة عن فلسطين بتكريم هذه الذكرى وتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه بتحرير كامل اراضيه التاريخية لاسيما القدس الشريف.
مصدر : وكالات
رقم : 924693
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