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الخميس 1 نيسان 2021 ساعة 20:12
بعد الزكاة والضريبة..

'إعمار' السعودية تسجل 1.2 مليار ريال خسائر خلال 2020

وحسب موقع "الواقع السعودي"، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر إلى التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا غير المسبوق، علاوة على ذلك، سجلت المجموعة انخفاضًا في قيمة العقارات المتاحة للبيع وعقود الإيجار وبعض الأصول التشغيلية بعد اعادة التقييم بمبلغ 316 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي، ما أثر على نتائج المجموعة.

هذا بالإضافة للبيئة الاقتصادية السائدة والتأخير في إنجاز المشاريع، حيث قامت الإدارة بإعادة تقييم تقديرات التكلفة الكلية للمشاريع السكنية والصناعية، وبناءً عليه تم تعديل تقديرات التكلفة، ما أدى إلى زيادة في إجمالي الخسارة بمقدار 307 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق.

كما أدى التباطؤ في نشاط التنمية نتيجة لظروف الاقتصاد الكلي السائدة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى الاعتراف بالتكاليف المالية لخدمة الدين في بيان الدخل للفترة الحالية بدلاً من رسملتها ما أدى إلى زيادة صافي الخسارة للسنة، فضلا عن الزيادة في خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية القائمة بسبب ظروف الاقتصاد الكلي السائدة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتم تعويض الزيادة في الخسارة الناتجة عن العوامل المذكورة أعلاه بشكل جزئي من خلال زيادة الربحية في نتائج قطاع الضيافة، وتحسن نتائج شركة تطوير الموانئ، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الجاري.
 
مصدر : وكالات
رقم : 924695
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