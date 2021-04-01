بوتين يهاتف علييف بشأن قره باغ

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن بوتين وعلييف أعربا خلال المكالمة عن ارتياحهما إزاء استقرار الوضع بشكل عام في الإقليم المتنازع عليه، والالتزام الصارم بنظام وقف إطلاق النار بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني.



كما استعرض الرئيسان خلال المكالمة الجهود المبذولة في سبيل إقامة الروابط الاقتصادية ووسائط النقل في جنوب القوقاز وفقا للإعلانين الثلاثيين اللذين صدرا عنهما ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في التاسع من نوفمبر و11 يناير الماضيين.



وثمن الرئيسان الروسي والأذربيجاني بهذا الصدد إيجابا الأنشطة التي تمارسها مجموعة العمل المشتركة التي يترأسها نواب رؤساء حكومات الدول الثلاث.



كما تطرقت المكالمة، حسب البيان، إلى طيف من الملفات الأكثر إلحاحا المطروحة على الأجندة الثنائية، بما يشمل التعاون في محاربة تفشي فيروس كورونا.



وأشار الكرملين إلى أن الطرفين أكدا سعيهما المشترك إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأذربيجان وتطوير المشاريع ذات المنفعة المتبادلة.



ونشرت روسيا قوات لحفظ السلام في قره باغ وفقا للإعلان الثلاثي الذي أنهى في نوفمبر الماضي الجولة الأخيرة من النزاع المسلح الأرمني الأذربيجاني هناك.