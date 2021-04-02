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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 08:54

حجة الاسلام شهرياري: لبنان في طليعة المقاومة ضد الكيان الصهيوني

حجة الاسلام شهرياري: لبنان في طليعة المقاومة ضد الكيان الصهيوني
جاء ذلك خلال اللقاء بين حجة الاسلام شهرياري يوم امس الخميس، مع رئيس الهيئة الادارية في تجمع العلماء المسلمين اللبناني "الشيخ حسان عبد الله".

واضاف : ان قلوب الشعب الايراني واعضاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية مع شعب لبنان الابي؛ سائلين العلي القدير ان يمن عليه بالانتصارات على جميع التحديات.

وتابع، ان لبنان المقاوم يواجه اليوم الكثير من المؤامرات الطائفية والمذهبية، وعليه فإن انتصاراته على هذه التحديات بمثابة انتصار العالمين العربي والاسلامي والمنطقة جمعاء.

ودعا حجة الاسلام شهرياري، علماء المسملين الى مضاعفة جهودهم وتبادل الخبرات لمعالجة المشاكل التي يمر بها العالم الاسلامي اليوم وافشال مؤمرات الاعداء الرامية الى الوقيعة بين المسلمين وزعزعة امنهم.
مصدر : وكالات
رقم : 924744
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