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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 08:56
خلال ستة أعوام ...

مأرب.. أكثر من 30 ألف غارة لطيران العدوان على المحافظة

مأرب.. أكثر من 30 ألف غارة لطيران العدوان على المحافظة
وأوضحت الإحصائية، أن غارات طيران العدوان أسفرت عن استشهاد وإصابة 796 مواطنا غالبيتهم نساء وأطفال.

وأشارت إلى أن القصف الهستيري لطيران العدوان تسبب في نزوح أكثر من 54 ألف و147 أسرة، بينها ثلاثة آلاف و773 أسرة نزحت إلى العاصمة صنعاء.

وبينت أن عدد المنازل المدمرة والمتضررة بلغت 592 منزلا ونحو 183 مزرعة، فيما بلغ عدد المدارس المدمرة والمتضررة 29 مدرسة.

وفي القطاع الصحي دمر العدوان، ثلاثة مستشفيات وأربعة مراكز ووحدات صحية بالإضافة إلى تداعيات الحصار التي تسببت في توقف العديد من المراكز والوحدات الصحية عن العمل بسبب نفاد الوقود ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما دمر طيران العدوان 15 جسر وكوبري في عدد من مناطق المحافظة بهدف عزل مناطق المحافظة عن بعضها وعن المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تدمير نحو 80 سيارة ووسيلة نقل وست معدات شق ثقيلة.

وسجلت الإحصائية استهداف طيران العدوان 13 مسجداً بالمحافظة غالبيتها دمرت بشكل كامل وبعضها تعرض لإضرار كبيرة، كما استهدف أكثر من تسعة مشاريع وخزانات مياه، ما أدى إلى حرمان آلاف الأسر من المياه النقية.

بحسب الإحصائية، استهدف طيران العدوان سبعة مواقع أثرية بالمحافظة حيث الحق أضرارا كبيرة بمعالم تاريخية أبرزها سد مأرب التأريخي ومعبد عرش بلقيس ومدينة براقش التاريخية بالإضافة إلى تدمير أربعة أسواق رئيسية بما تشمله من محلات تجارية ومطاعم ومحطات وقود.

وأكد المركز أن المحافظة تتعرض هذه الأيام لقصف هستيري من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي فاقم من معاناة المدنيين وحرمهم من التنقل والحصول على أبسط الخدمات.

وأشار المركز إلى أن شركة صافر تتعرض لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، حيث تنتج نحو 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 بمحافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً، وتذهب إيراداتها إلى جيوب المرتزِقة.

وقدر المركز الأموال المنهوبة من سرقة النفط والغاز من حقول صافر بأكثر من سبعة مليارات و500 مليون دولار خلال سنوات العدوان.
رقم : 924745
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