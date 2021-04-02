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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 08:58

المغرب يسجل 7 وفيات جديدة بكورونا

المغرب يسجل 7 وفيات جديدة بكورونا
كما سجلت الوزارة 7 وفيات جديدة ارتفاعا من 5 يوم الأربعاء، ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8825 حالة، بنسبة فتك 1.8%.

وتعافت 348 حالة إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 483 ألفا و711 حالة بنسبة تعافي 97.4%.

وحصل 4 ملايين و315 ألفا و800 شخص على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 3 ملايين و767 ألفا و210 أشخاص.

وقالت الحكومة المغربية الخميس في اجتماع أسبوعي إن الوضع الوبائي في المغرب في الأسبوعين الأخيرين شهدت "منحى تصاعديا خاصة بجهة الدار البيضاء سطات، والتي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50% من مجموع الحالات المسجلة على المستوى الوطني".

وأضافت أن عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا في المغرب "عرفت ارتفاعا ملحوظا حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية".
مصدر : وكالات
رقم : 924747
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