وأفاد بيان للرئاسة التونسية بأن بوقدوم نقل إلى الرئيس التونسي “رسالة شفوية من أخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”.



وأضاف البيان أن سعيد “أكد على أن تطوير التعاون والشراكة بين البلدين وتدعيم سنّة التشاور في الملفات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية والتنسيق هو خيار ثابت ومبدأ راسخ”.



من جانبه، أعرب الوزير الجزائري، في تصريح عقب اللقاء، عن “الارتياح الكبير للمستوى المتميز للعلاقات الخاصة والاستثنائية بين البلدين والشعبين”، مضيفا بأن “تونس والجزائر تقاسما ماض مجيد، ويواجهان تحديات مشتركة، وتحدوهما نفس الآمال والطموحات نحو مزيد من النمو والازدهار والسلم والاستقرار.”