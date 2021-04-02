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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 09:01

واعظي : تألق الثورة الاسلامية قائم على ركيزتي "الجمهورية" و"الاسلامية"

واعظي : تألق الثورة الاسلامية قائم على ركيزتي "الجمهورية" و"الاسلامية"
وفي مدونة له على موقع انستغرام يوم امس الخميس، اشار محمود واعظي الى حلول ذكرى يوم الجمهورية الاسلامية (1 نيسان 1979)؛ مؤكدا ان هذه المناسبة شكلت منعطفا في تاريخ الثورة الاسلامية.

واضاف، ان ثمار هذا اليوم تمثلت في سيادة الشعب في تقرير مصير البلاد، وذلك انطلاقا من النظرية الفقهية التي مزجت بين الاصول الاسلامية وقيم السيادة الشعبية.

ونوه بأن الجمهورية الإسلامية ليست مجرد وسيلة لادارة البلاد، وانما هي اعلان متقدم في صنع السياسات وابداع في نظريات العلوم السياسية والحكومية؛ مؤكدا ان الجمهورية والاسلامية ركيزتان لضمان تالق وديمومة الثورة الاسلامية في ايران.

وختم واعظي، عبارته بالدعوة الى المحافظة على هاتين الركيزتين معربا عن تقديره واجلاله للروح الطاهرة لمؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخميني الراحل (رض)، كما هنأ سماحة قائد الثورة والشعب الايراني "الذي كرّس نفسه للدفاع عن استقلال وحرية وبناء هذا الوطن".
رقم : 924750
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