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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 09:17

انطلاق التسجيل لمرشحي الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة

انطلاق التسجيل لمرشحي الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة
وخلال الانتخابات التكميلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة في الثامن عشر من يونيو حزيران سيتم تحديد مصير ست مقاعد خالية في المجلس.

وستجرى الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة في محافظات : طهران ، الخراسان الرضوية، ومازندران ، وقم ، ومن حق الاشخاص الذين يرغبون بالمشاركة في هذه الانتخابات ان يبدأوا بتسجيل اسمائهم في المراكز الانتخابية والمحافظات في العاصمة طهران ومشهد وقم وساري.

ومع الاخذ بنظر الاعتبار بوفاة آية الله محمد علي تسخيري وآية الله السيد هاشم بطحائي ,آية الله ابراهيم اميني نجف آبادي في محافظة طهران، ستحدد الانتخابات التكميلية التي ستجري في هذه المحافظة ستحدد مصير ثلاثة مقاعد خالية لحد الآن في المجلس.

وستحدد الانتخابات تلك مصير المقعد الخالي لمجلس حبراء القيادة عن محافظة خراسان الرضوية بعد وفاة آية الله محمد تقي مصباح يزدي، وكذلك مقعدي محافظتي قم ومازندران بعد وفاة آية محمد يزدي وآية الله نور الله طبرسي، لتحديد الاشخاص الذين سيحلون مكانهم.

عملية تسجيل اسماء المرشحين ستستمر لاسبوع كامل وتنتهي عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي من يوم الخميس القادم في الثامن من ابريل الحالي.
رقم : 924756
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