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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 09:21

الخفاجي: لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار

الخفاجي: لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار
وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي "إن الحكومة ماضية باتفاق سنجار وعازمة على تطبيقه"، لافتاً الى "عدم السماح بتواجد أي عنصر من المظاهر المسلحة".

وأكد أنه "لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار غير الجهات التي تم الاتفاق عليها"، موضحاً أن "القوات الأمنية لديها القدرة والسيطرة وعلى القضاء".

وأشار الخفاجي الى أن "هناك درجات وظيفية لأهالي سنجار ضمن الموازنة العام الحالي في ما يخص القوات الامنية"، مؤكداً ان" الحكومة جادة في فتح مراكز الجنسية والمحاكم".

وشهد العام الماضي توقيع اتفاق بشأن سنجار، يتضمن تولي الشرطة المحلية وجهازي الامن الوطني والمخابرات حصرا مسؤولية الامن في داخل القضاء، ويتم ابعاد جميع التشكيلات المسلحة الاخرى خارج حدود القضاء.
مصدر : وكالات
رقم : 924759
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