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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 12:18

انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي

انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
وبحسب وكالة "رويترز" للانباء، سيبحث كل من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران في اجتماع اليوم عبر الانترنت، "كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف"، وفق ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين دبلوماسيين أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم الاثنين.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق من اليوم إن التأخير في العودة إلى الاتفاق النووي سيعود بالضرر على مجموعة الدول الموقعة على الاتفاق.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن المقترح الأمريكي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي "غير مقبول أبدا."
مصدر : وكالات
رقم : 924786
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