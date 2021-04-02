الكويت.. تجديد حبس المتهمين في قضية ‘‘صندوق الجيش‘‘

ويوجد الجراح والمتهمون معه في القضية، وهما وكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار، وفهد الباز، في السجن المركزي منذ أسابيع، بعد نقلهم إليه من قبل جهاز أمن الدولة للتحقيق معهم في القضية التي أثيرت قبل أكثر من عام من قبل الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد.



وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينها وزيراً للدفاع، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.



وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُّهم فيها قياديون بارزون منهم الجراح.



وسبق أن أكد الجراح استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.



وأكد "التزامه بالأهداف التي تم لأجلها إنشاء الصندوق"، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يتسلم وزارة الداخلية في حكومة عام 2016.



وقبل بضعة أيام استدعت محكمة الوزراء رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك للتحقيق معه، لكون قضية "صندوق الجيش" وقعت أثناء رئاسته للحكومة.



وقررت المحكمة إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك بعد التحقيق معه، ومنعته من السفر.