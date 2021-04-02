سوريا.. درجات الحرارة في الأيام القادمة

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات والهطل غزيراً ومصحوباً بالعواصف الرعدية وخاصة في المناطق الساحلية فيما يكون الجو بارداً نسبياً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة.درجات الحرارة المتوقعة لأيام :