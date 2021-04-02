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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 12:36

وزير الخارجية اللبناني: لا يوجد نزاع حدودي مع سوريا

وزير الخارجية اللبناني: لا يوجد نزاع حدودي مع سوريا
وقال وهبة ،اليوم الجمعة في حديث اذاعي، إن باب الحوار مفتوح من أجل الحفاظ على حقوق لبنان ومصالحه.

وأشار وهبة إلى أن الجانب السوري سبق له أن اعترض على المرسوم اللبناني الموضوع في الأمم المتحدة، مؤكداً أن "المعالجة يجب أن تكون على أساس العلاقات الأخوية وعلى أساس القانون الدولي وقانون البحار.

موقف وهبة جاء ردا على بعض المواقف الداخلية و مقالات الصحف بأن هناك خلاف حدودي بين لبنان و سوريا في منطقة الشمال.

وفي شأن الحدود اللبنانية، اقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على القاء قنابل مضيئة فوق مناطق الحدودية اللبنانية.

وافادت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة داخل الأراضي المحتلة، المقابلة لمنطقة ابل القمح بالقرب من مستعمرة المطلة.
مصدر : وكالات
رقم : 924790
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