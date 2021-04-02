إيران تنفي وجود عرض أمريكي بشأن الأموال المجمدة

وقال المصدر لوكالة أنباء "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، "الولايات المتحدة لم تقدم مثل هذا العرض وهذا غير صحيح".



وفي الأيام الأخيرة، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، أن الحكومة الأمريكية عرضت على إيران تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة مقابل الإفراج عن 15 مليار دولار من أصولها المجمدة في أوروبا.



وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وفق قانون شرعه البرلمان ألزم حكومة الرئيس حسن روحاني بذلك.



كما أوقفت طهران العمل الطوعي للبروتوكول الإضافي والحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الأنشطة النووية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.



وتقول إيران إن عودتها للالتزامات النووية ووقف انتهاكها للاتفاق يتطلب من الولايات المتحدة العودة للاتفاق ورفع كافة العقوبات عنها.



وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مطلع مارس/آذار العام الماضي، إن الولايات المتحدة تسببت في أضرار مباشرة بقيمة 200 مليار دولار لإيران بسبب العقوبات والانسحاب من الاتفاق النووي.