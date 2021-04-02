إيران: 117 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بكورونا

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، في إفادة صحافية، اليوم، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 117 حالة وفاة مع 11 ألف و660 حالة إصابة في عموم البلاد"، مشيرة إلى أن عدد الوفيات إرتفع 62،876 شخصًا فيما بلغ عدد الإصابات مليون و 908 ألف و974 حالة إصابة.



وأوضحت لاري إن "من بين المصابين الذي جرى تشيخص إصابتهم بفيروس كورونا تم إدخالة 1330 إلى المستشفيات"، مؤكدة وجود 4005 من المصابين في حالة حرجة.



وكشفت لاري عن إرتفاع المدن الحمراء والبرتقالية جراء تفشي فيروس كورونا، وقالت إن "المدن الحمراء (شديدة الخطورة) بلغت 46 مدينة فيما بلغت المدن البرتقالية (الخطرة) 119 مدينة".



وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قد انتقد في وقت سابق من اليوم الجهات الحكومية في بلاده التي كانت تعارض منع السفر خلال بدء العام الإيراني الجديد (عيد النوروز)، مؤكداً أنه "كان يترجى ويطالب الإيرانيين بعدم السفر خوفاً من دخول البلاد في الموجة الرابعة من تفشي جائحة كورونا".