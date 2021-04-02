الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 12:59

منظمات دولية تطالب بالإفراج عن الناشطة السعودية نسيمة السادة

منظمات دولية تطالب بالإفراج عن الناشطة السعودية نسيمة السادة
وقالت المؤسسة المشاركة بالتحالف "كيران نازش" إنها تخشى أن تواصل الحكومة السعودية تقييد حرية "نسيمة" حتى بعد خروجها من السجن، كما حدث مع "لجين الهذلول"، مشيرة إلى أن الأخيرة تعاني بالفعل من حظر السفر، وفقا لما أورده موقع "صوت أمريكا".

وأضافت: "هناك الكثير من الضغوط الدولية على الحكومة السعودية، لكننا لم نسمع أي رد منهم".

وفي السياق، أطقلت منظمة العفو الدولية حملة من أجل إطلاق سراح النساء المعتقلات بالسجون السعودية.

وكانت المنظمة الحقوقية قد ذكرت، في تقرير نشرته عام 2018، أن الناشطات تعرضن لـ "تحرش جنسي وتعذيب" بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والجلد.

واعتبر مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "فيليب ناصيف" أن "استمرار اعتقال نسيمة دليل على أن السياسة العامة لم تتغير".

فيما قال الناشط الحقوقي السعودي "عبدالله العودة": "نفس الحكومة التي تقول إنها تمكّن المرأة، تتخذ إجراءات صارمة ضد النساء".

ولسنوات، كانت "نسيمة السادة" في طليعة حركة حقوق المرأة السعودية، ورفعت دعوى قضائية تطالب بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات، وقامت بحملة للمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات وإنهاء ولاية الرجل.

ومنذ عامين ونصف، حُكم على "نسيمة" بالسجن 6 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بتهمة "التواصل مع كيانات أجنبية معادية للدولة من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي".

يذكر أن "نسيمة" كانت واحدة من عدة صحفيات وناشطات سعوديات اعتقلن عام 2018، بسبب مطالبتهم بالسماح للمرأة بالقيادة. تم إلغاء حظر القيادة، لكن العديد منهن بقين خلف القضبان.
مصدر : وكالات
رقم : 924796
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
1 نيسان 2021
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
1 نيسان 2021
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
1 نيسان 2021
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
1 نيسان 2021
ظريف: لن أترشح للانتخابات والصين ستكون قوة عظمى بالعالم
ظريف: لن أترشح للانتخابات والصين ستكون قوة عظمى بالعالم
1 نيسان 2021
السيد نصرالله ينصح السعودية بشأن اليمن: لاتضيعوا وقتكم!
السيد نصرالله ينصح السعودية بشأن اليمن: لاتضيعوا وقتكم!
31 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة