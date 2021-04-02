العراق يطالب لبنان بخبراته المتقدمة في إدارة المستشفيات

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة البحث والبت في مسائل قانونية وإجرائية يفرضها عدم تطابق الأنظمة والصلاحيات المرجعية لكل من وزارتي الصحة في البلدين.



وأوضح الوفد العراقي أن الزيارة للبنان تأتي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي لدعم الشعب اللبناني، وأن يكون هذا الدعم مقرونا بدعم القطاع الصحي العراقي بحيث يكون ثمن النفط الحصول على استشارات وخدمات طبية وصحية.



ولفت إلى أن التوسع الحاصل في المؤسسات الصحية العراقية والذي سيتمثل بإنجاز 24 مستشفى في خلال سنة ونصف سنة، يحتم الحاجة إلى خبرات لبنانية متقدمة في إدارة المستشفيات من الناحيتين الفندقية والصحية وفي مجال التمريض والعناية الفائقة والحوكمة الإلكترونية. كما عرض الوفد إمكان متابعة طلاب الطب العراقيين دورات تخصصية تدريبية في لبنان.