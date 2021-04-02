عراقجي: لا حجة لأي مفاوضات مع أمريكا بشأن النووي

وأوضح عراقجي "سنوقف خطوات تقليص التزاماتنا النووية متى ما الغت واشنطن العقوبات، وليست هناك أي حاجة لاجراء مفاوضات في سبيل عودة أمريكا الى الاتفاق النووي، فكما خرجت منه بشكل أحادي يمكن ان تعود اليه".



وأضاف عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين إن "المشاركين في المحادثات النووية قرروا اجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل".

وبدأ صباح اليوم الجمعة الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي بحضور وفود إيران ومجموعة 5+1 برئاسة نائب الأمين العام والمدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.



وترأس الوفد الإيراني في الاجتماع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين "عباس عراقجي"، لبحث إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في ظل إعلان الولايات المتحدة عزمها العودة للاتفاق النووي مع إيران.



وترفض طهران المشاركة في اجتماع للدول الموقعة على الاتفاق النووي بحضور واشنطن التي انسحبت من الاتفاق في عام 2018، فيما تؤكد إيران إن عودة أمريكا لا تتطلب مفاوضات جديدة بل تحتاج لقرار سياسي برفع العقوبات والوفاء بالالتزامات.