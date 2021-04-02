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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 13:46

السعودية تستخدم مخيمات النازحين في مأرب كدروع بشرية

السعودية تستخدم مخيمات النازحين في مأرب كدروع بشرية
ونقل المركز اليمني عن نازحين قانطين في مخيم صنعاء إن "أن القوات منعتهم من مغادرة المخيم بعد قيامها بالانتشار بالأطقم العسكرية والأسلحة المتوسطة".

ولفت المركز إلى أن "استخدام مخيمات النازحين واحدة من اسوأ جرائم الحرب التي ارتكبت في محافظة مأرب الواقعة تحت احتلال وسيطرة القوات العسكرية السعودية".

وأضاف  المركز اليمني: القانون الدولي يجرم استخدام المدنيين كدروع بشرية وفق اتفاقيتي جنيف عام 1929 وعام 1949 والبروتوكول الإضافي لها عام 1977 ومعاهدة روما عام 1998.

ووجه دعوة إلى أجهزة الأمم المتحدة وكافة أحرار العالم بهذا النداء العاجل لسرعة التدخل وإنقاذ النازحين من الممارسات غير الإنسانية.

وحمل المركز الحقوقي في اليمن القوات التابعة لدول العدوان الاضرار في الارواح والممتلكات نتيجة استمرارهم في استخدام مخيمات النزوح كمواقع لتنفيذ عملياتهم العسكرية.
مصدر : وكالات
رقم : 924805
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